Genova protagonista del riciclo col progetto 'Italia in Cornice'

Genova, 21 gen. (askanews) – “L’Italia in Cornice”, il progetto itinerante di Corepla, il Consorzio Nazionale per la Raccolta, il Riciclo e il Recupero degli Imballaggi in Plastica, sbarca a Genova per valorizzare la bellezza del nostro Paese e promuovere l’importanza di un riciclo consapevole. In largo Pertini, alla presenza delle istituzioni locali, è stato inaugurato l’arredo urbano interattivo de “L’Italia in Cornice” donato al Comune dal Consorzio.

L’installazione, composta da una cornice e due pannelli informativi, è realizzata interamente in plastica riciclata e firmata dall’artista Ale Giorgini.

Attraverso il QR code presente sui pannelli, cittadini e turisti potranno accedere in modo semplice a tutte le informazioni utili su come, dove e quando conferire correttamente gli imballaggi in plastica nella raccolta differenziata cittadina. Altre due cornici interattive saranno invece installate per un mese in spianata Castelletto e nel belvedere Firpo a Boccadasse, luoghi simbolo e di grande richiamo turistico per la città.

“Stiamo cercando di combinare – spiega Antonio Protopapa, direttore gestione operativa di Corepla – quelli che sono gli aspetti legati alla cultura con quelli che sono invece gli aspetti ambientali. Genova oggi è una città che è ancora un po’ sofferente dal punto di vista della raccolta differenziata della plastica. Abbiamo fatto dei grossi passi avanti ma ancora stiamo cercando di migliorarla, soprattutto in termini di qualità. In questo modo, combinando cultura, in una città così bella, e ambiente, si cerca anche di stimolare l’interesse da parte ovviamente della cittadinanza, cosa che stiamo già facendo anche attraverso la rete di ecocompattatori che abbiamo installato qui da alcuni anni e che hanno già raggiunto 6 milioni di bottiglie nel giro di 2 anni e mezzo. Quindi in qualche modo si vede come la cittadinanza risponda quando le vengono messe a disposizione le strutture”.

L’iniziativa si inserisce infatti nel più ampio programma di attività che Corepla, in collaborazione con il Comune di Genova e Amiu, sta realizzando sul territorio. Attualmente la città è servita da 32 ecocompattatori per il conferimento delle bottiglie in Pet che, dal 2023, hanno permesso di raccogliere 5.835.838 bottiglie. A dicembre, inoltre, più di 600 bambini delle scuole elementari di Genova sono stati coinvolti nello spettacolo teatrale di magia “Magicamente Plastica”, un’iniziativa educativa pensata per insegnare in modo divertente le buone pratiche della raccolta differenziata.

“Il 2026 – sottolinea Silvia Pericu, assessora all’Ambiente e al Ciclo dei Rifiuti del Comune di Genova – ci vedrà impegnati insieme ai consorzi, ad Amiu, al Comune di Genova e ai Municipi in una fortissima campagna di comunicazione per convincere finalmente i genovesi a fare la differenziata, a recuperare il materiale e a conferire i rifiuti domestici nella maniera corretta. E quindi è un avvio di gennaio che pensiamo sia molto importante”.

Sensibilizzare la cittadinanza sull’importanza della raccolta differenziata è anche uno degli obiettivi principali di Amiu, l’azienda che si occupa dei servizi di raccolta e gestione dei rifiuti e di igiene urbana nel territorio genovese. “Ci aggrappiamo – afferma Roberto Spera, direttore generale di Amiu Genova – a quel concetto di spinta gentile. E’ un modo per dire che il riciclo è bellezza e che la bellezza viene anche dal riciclo. La città ha bisogno di nuovi messaggi, la città ha bisogno di un servizio sempre più attento, sempre più efficace ed efficiente, che Amiu dovrà garantire sempre di più. La città ha bisogno di un nuovo patto sociale che ci porti a fare sempre meglio la raccolta differenziata e quindi a riciclare il più possibile”.