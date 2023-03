Genova, vigile del fuoco salva un cane

Un vigile del fuoco insieme alla sua squadra ha salvato un cane finito in una scarpata a Fontanegli, una località dell’entroterra di Genova.

Cane salvato da una squadra di Vigili del Fuoco

Un uomo residente a Fontanegli, quartiere di Genova, ha sentito ululati di un cane e ha deciso di avvertire i Vigili del Fuoco, preoccupato per l’animale. Infatti, una volta arrivati i pompieri, lo hanno subito localizzato: si trovava bloccato in un dirupo, ed è stato necessario calarsi nella scarpata per recuperarlo.

Fortunatamente il cane era in buone condizioni di salute. Per un controllo più approfondito, però, considerata la caduta da un’altezza considerevole, è stato consegnato alla Croce Gialla, che ha effettuato la lettura del microchip e lo ha consegnato al canile comunale “Monte Contessa”.

Prima di partire verso il rifugio, il cane – raccontano ancora i Vigili del Fuoco – ha «ringraziato il capo squadra con un bel “bacio”».

I precedenti

Sono centinaia all’anno gli interventi dei Vigili del Fuoco per recuperare cani caduti in dirupi, fossati o lingue di roccia, a seconda del terreno.

Tragico un episodio avvenuto lo scorso gennaio a Sassari, dove un 22enne, per salvare il suo cane, si è lanciato in un pozzo. Entrambi hanno perso la vita e sono stati trovati il giorno dopo dalle Forze dell’Ordine.