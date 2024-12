Gente in coda al confine tra Turchia e Siria dopo la caduta di Assad

Roma, 9 dic. (askanews) – Immagini della folla in coda al valico di frontiera tra Siria e Turchia, ad Hatay, dopo che il presidente Bashar al-Assad è fuggito dalla Siria in Russia dopo la presa anche di Damasco da parte dei ribelli islamisti, che ha segnato la caduta del regime.

La Turchia, che sostiene i gruppi ribelli e ospita milioni di rifugiati siriani, ha dichiarato di essere in contatto con gli insorti per garantire la sicurezza, aggiungendo che le nuove autorità non devono “rappresentare una minaccia” per i paesi vicini.