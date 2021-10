Gentile: "Mou ha rivitalizzato la Roma, per la Juve sarà la prova del 9"

Roma 13 ott. – (Adnkronos) – "Quella di domenica sera contro la Roma per la Juventus sarà la prova del nove, dopo le confortanti prove prima della sosta con Chelsea e Torino. I bianconeri sono a 10 punti dal Napoli non possono permettersi di non vincere".

Così all'Adnkronos l'ex difensore della Juventus Claudio Gentile a pochi giorni dal big match dell'Allianz Stadium contro i giallorossi.

"Mourinho ha rivitalizzato la Roma -sottolinea il campione del mondo 1982-, le ha dato una mentalità vincente in poco tempo e, al di là del ko nel derby che fa sempre male, sta dando continuità di risultati e quindi mi aspetto una bella partita, equilibrata e molto aperta a qualsiasi risultato".

Sulle possibilità scudetto delle due squadre Gentile fa notare che "al momento non sono tra le favorite, visto che Napoli, Milan e Inter sono partite meglio ma secondo me potranno essere protagoniste fino in fondo. Non si possono tagliare fuori dalla lotta a ottobre, aspettiamo un mese o due e io sono convinto che saranno nel gruppo delle contendenti".