Gentiloni: avvio economia Ue debole nel 2024, il rimbalzo è rinviato

Bruxelles, 15 feb. (askanews) - "Le previsioni di oggi abbassano la proiezione per l'inflazione nell'Ue, per quest'anno, a una media del 3% rispetto al 3,5 nelle previsioni precedenti. Per il 2025, la proiezione è di 2,2, invariata dall'autunno e, per l'area dell'euro, vediamo un'inflazione in medi...