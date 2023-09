Gentiloni: Napolitano uno statista italiano ma anche europeo

Roma, 26 set. (askanews) – “Oggi rendiamo omaggio a uno statista italiano ma anche europeo e le presenze che ci sono lo confermano. Per Napolitano, uomo di sinistra al servizio delle istituzioni, l’orizzonte italiano non poteva prescindere dall’orizzonte europeo. Il suo richiamo all’Europa non era retorico ma frutto di un cambiamento interno al suo partito il Pci, per il quale Napolitano si era battuto sul piano politico e culturale”. Il commissario europeo Paolo Gentiloni – nel suo discorso alle esequie nell’Aula di Montecitorio – sceglie di evidenziare il convinto europeismo di Napolitano. Evoluzione che andò “di pari passo con la scelta atlantica: anche di questa Napolitano, senza mai rompere con la sua parte politica, fu precursore e sostenitore coerente per mezzo secolo. Per Napolitano, sottolinea ancora Gentiloni, “la scelta europea è stata scelta di campo, di vita, di libertà. Non era un’Europa qualsiasi, era l’ideale progetto di un’autentica integrazione europea. Un’Europa più unita”, che dunque potesse essere “più forte sul piano geopolitico in difesa della libertà e più giusta per l’avanzamento dei ceti popolari. Progetto quanto mai attuale”, che “è stata la bussola di Napolitano nel corso dei decenni”.