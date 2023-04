Gentiloni presenta la riforma del Patto di Stabilità Ue

Bruxelles, 26 apr. (askanews) – Il commissario Ue all’Economia Paolo Gentiloni ha spiegato quali sono le principali novità della proposta di riforma del Patto di stabilità. Le novità sono tante, ha sottolineato, ma l’aspetto di “maggiore qualità del meccanismo” sarà che in ciascun Paese, in particolare quelli col debito superiore al 60%, “sono gli stessi governi che devono presentare un piano e prendere degli impegni sia per la riduzione del debito che per la promozione di investimenti e di crescita, questo meccanismo avrà un notevole impatto sull’opinione pubblica e sarà politicamente significativo”.