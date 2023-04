Gentiloni, proposta alla Tunisia per la gestione migranti

Emergenza migranti: arriva la proposta di Gentiloni. «Stabilizzare l’economia della Tunisia è la premessa anche alla gestione dei flussi migratori: non possiamo nasconderci dal fatto che molti flussi dall’Africa subsahariana si sono concentrati lì» ha affermato il Commissario all’Economia a margine del Workshop Ambrosetti.

L’appello di Gentiloni

Il Commissario ha proseguito così il suo appello: «La Tunisia ha bisogno di aiuti per gestire in modo umanitario la presenza di queste persone, per favorire i rimpatri volontari quando ce ne siano le condizioni e per gestire i movimenti verso l’Unione Europea, sapendo che bisogna lavorare sempre di più per migrazioni regolari, di cui la nostra economia ha tra l’altro bisogno, e sempre meno invece per incoraggiare i movimenti irregolari che mettono a rischio la vita delle persone».

Qualcosa sta già cambiando

A rischio la terza rata per l’Italia da 19 miliardi? Dopo aver ammesso di essere ottimista sul Pnrr e nient’affatto preoccupato per l’erogazione richiesta a fine dicembre, Gentiloni ha riconosciuto al momento la mancanza di importanti decisioni su alcuni punti, che «saranno presto chiariti» da un Governo impegnato nella risoluzione dei problemi attuali: «Le decisioni vengono prese quando la Commissione dà un parere favorevole e questo avverrà nel giro di pochissime settimane» ha concluso.