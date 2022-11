Gentiloni: riduzione debito e crescita sostenibile sono sfida Ue

Milano, 9 nov. (askanews) – “Vogliamo cercare di mettere nel lungo periodo la stabilità e la crescita sullo stesso livello e vogliamo assolutamente lavorare in maniera efficace per raggiungere entrambi i risultati: riduzione del debito e crescita sostenibile. Questo è in estrema sintesi il senso della sfida che ci attende”. Lo ha affermato il commissario europeo all’Economia, Paolo Gentiloni nella conferenza stampa sugli orientamenti di riforma del patto di stabilità e di crescita presentati oggi.