Bruxelles, 13 feb. (askanews) – In Italia si è verificata “una marginale contrazione economica” alla fine del 2022 cui dovrebbe però seguire una ripresa quest’anno con cui “si eviterebbe una recessione tecnica”. Per il 2023, la crescita è stimata allo 0,8% e per il 2024 all’1%. Lo ha affermato il commissario europeo all’Economia, Paolo Gentiloni durante la conferenza stampa sulle nuove previsioni Ue.

