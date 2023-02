Home > Askanews > Gentiloni: Sassoli sarebbe stato contento di Esperienza Europa Gentiloni: Sassoli sarebbe stato contento di Esperienza Europa

Milano, 17 feb. (askanews) – “Penso che a David avrebbe fatto molto piacere che in un posto così centrale in quella che di fatto era diventata la sua città ci sia uno spazio per l’Europa, che è una vetrina per i valori europei e non è solo un modo per conoscere le istituzioni europee, ma anche quei valori europei ai quali Sassoli ha dedicato la sua vita”. Così Paolo Gentiloni, commissario europeo all’Economia al suo arrivo alla cerimonia per di inaugurazione dello spazio espositivo Ue Esperienza Europa, a Piazza Venezia a Roma, con dedica a David Sassoli.

