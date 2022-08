Gentiloni: se Ue si chiude a suo interno, rinuncia a suo ruolo

Roma, 20 ago. (askanews) – “La principale sfida dell’Unione Europea credo sia quella di essere protagonista e non spettatrice del mondo in cui ci troviamo, un mondo carico di incertezze e in cui assistiamo al rischio di un ritorno della guerra nel nostro continente, assistiamo alla sfida immane della transizione climatica, vediamo diverse democrazie vivere dei limiti ai livelli di libertà dentro questi sistemi democratici che sono accettati. Sono sfide globali che hanno bisogno di un grande soggetto come l’Europa.

Un’Europa che guarda solo al proprio interno alla fine rinuncia al proprio ruolo storico nei prossimi decenni”. Lo ha detto il Commissario europeo per gli Affari economici, Paolo Gentiloni, in un punto stampa al termine del suo intervento al Meeting di Rimini.