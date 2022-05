Gentiloni: Ue non chiede reintroduzione tassazione su prima casa

Bruxelles, 23 mag. (askanews) – “Nelle nelle nostre raccomandazioni chiediamo di aggiornare i valori catastali agli attuali valori di mercato. Penso che questo non rappresenti una richiesta di aumento delle tasse o di reintroduzione delle tasse sulla prima casa, ma che rappresenti una necessità per l’Italia di cui penso che il governo sia pienamente consapevole, infatti sta preparando misure in questa direzione”. Ad affermarlo è stato il commissario europeo all’Economia, Paolo Gentiloni, rispondendo ad una domanda sul tema durante la conferenza stampa di presentazione del pacchetto di primavera.

