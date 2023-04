Lutto nel mondo della musica. Arriva la notizia della morte di Ray Shulman, polistrumentista della band Gentle Giant, fondata insieme ai suoi fratelli.

Gentle Giant, morto Ray Shulman: aveva 73 anni

Lutto nel mondo della musica dopo l’annuncio della tragica scomparsa di Ray Shulman, polistrumentista dei Gentle Giant. L’uomo è morto il 30 marzo, all’età di 73 anni. L’annuncio è arrivato sulla pagina ufficiale della band, ma è stato dato dal fratello. “È con grande dolore che annunciamo la scomparsa di Raymond Shulman il 30 marzo 2023. Raymond è deceduto serenamente nella sua casa di Londra dopo aver combattuto una lunga malattia. Lascia sua moglie Barbara Tanner e i suoi fratelli Derek e Philip Shulman. La sua famiglia chiede privacy in questo momento molto triste” è l’annuncio condiviso sulla pagina Facebook ufficiale. Raymond Shulman era il minore dei tre fratelli membri dello storico gruppo, che si è sciolto nel 1980. Da allora il musicista ha lavorato come produttore, affiancando artisti come Sugarcubes, Sundays e A.R. Kane.

Il messaggio del fratello

“Sono profondamente addolorato nell’annunciare che il mio fratello minore e il mio migliore amico Ray Shulman è deceduto il 30 marzo nella sua casa di Londra. Sono stato con lui fino alla fine mentre combatteva coraggiosamente una lunga malattia. Almeno so che ora è in pace. Ray era davvero un genio in tanti modi. Era un’anima così gentile e premurosa. Era un incredibile compositore, musicista, produttore musicale e mago della tecnologia. Era un vero artista e preferiva restare in disparte e lasciare che il suo corpo di lavoro parlasse per lui piuttosto che parlare di se stesso. Insieme a me e mio fratello maggiore Philip è stato uno dei membri fondatori di Simon Dupree & The Big Sound e successivamente dei Gentle Giant.

Ha continuato a produrre artisti come The Sundays, The Sugarcubes, Ian McCulloch e molti altri. Più recentemente ha dedicato la sua esperienza tecnica e musicale alla creazione e al remix di altri artisti.

Mancherà profondamente a tutta la comunità musicale. Ancora più importante, mi mancherà come mio fratello e veramente il mio migliore amico. Lascia la moglie Barbara Tanner e il fratello maggiore Philip. A tutti coloro che conoscevano Ray o lo conoscono ‘Pensa a lui con gentilezza’” ha scritto il fratello Derek.