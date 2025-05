Geoclever, efficienza digitale per salvare tempo e competitività

Roma, 12 Mag. – Ogni giorno, imprenditori e manager perdono tempo prezioso inseguendo scadenze, incastrando file Excel, rincorrendo processi disordinati, sommergendo la produttività sotto tonnellate di carta e archivi virtuali.

“Immaginate di dover affrontare un’odissea quotidiana per arrivare al lavoro, passando da un mezzo di trasporto all’altro. Ora immaginate di avere il teletrasporto: un unico mezzo, rapido, semplice, diretto.

Ecco cosa significa oggi gestire un’azienda con un sistema integrato come Geoclever” spiega Giuseppe Alessi, fondatore dell’omonima startup innovativa.

Alessi, descrive la piattaforma non solo come un gestionale, ma come una vera e propria filosofia di lavoro che sfrutta la digitalizzazione per semplificare la vita degli imprenditori. “La burocrazia è un ostacolo solo se non hai gli strumenti per domarla”, afferma Alessi, sottolineando come la sua esperienza personale lo abbia spinto a creare un sistema che non solo monitora i numeri, ma gestisce tutte le fasi del lavoro in modo integrato e dinamico.

La piattaforma è progettata per essere modulare e flessibile, permettendo alle aziende di personalizzare i servizi in base alle loro esigenze specifiche. “Abbiamo creato un sistema integrato perché il panorama dei software oggi offre migliaia di microservizi, ma pochi offrono un servizio integrato”, spiega Alessi. Questo approccio consente alle aziende di evitare la frammentazione dei dati e di avere un controllo di gestione in tempo reale, piuttosto che a posteriori.

La digitalizzazione non è più un’opzione, ma una necessità per sopravvivere nel mercato moderno. “Oggi, se sbagli, non recuperi più”, avverte Alessi. Con Geoclever, gestionale ERP, HR, CRM, tutto diventa più semplice: gestione del personale e dei clienti, gestione delle attività da svolgere, sicurezza sul lavoro, contratti e documentazione, scadenze, turni, performance, report e controllo dei costi. Oltre 60 moduli in un unico ambiente. Basta carta. Basta faldoni. Basta Excel. “Geoclever trasforma giorni in minuti”, afferma Alessi.

L’impatto positivo di questa innovazione sulla società è significativo. Con l’aumento previsto dell’1,5% degli investimenti in ICT delle imprese italiane entro il 2025, la digitalizzazione rappresenta una leva fondamentale per migliorare l’efficienza e la competitività delle aziende. Inoltre, la crescente adozione di tecnologie di intelligenza artificiale, che è passata dal 5,0% all’8,2% tra le imprese italiane, dimostra un chiaro trend verso l’innovazione digitale. Le prospettive per il mercato della gestione aziendale digitale sono promettenti. Con il 38% delle imprese italiane che prevede di investire in almeno quattro ambiti digitali entro il 2025-2026, e l’AI che si posiziona al terzo posto tra le aree di spesa ICT previste, le opportunità di crescita sono enormi. Geoclever, con la sua piattaforma innovativa, è ben posizionata per capitalizzare su queste tendenze, offrendo soluzioni che non solo semplificano la burocrazia, ma migliorano anche la redditività e l’efficienza operativa delle aziende. “Un’azienda è fatta di numeri. Se non li controlli, non puoi governarla”, conclude Alessi.