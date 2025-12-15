Geolier con Alessandro Daniele racconta "Tutto è possibile"

Napoli, 15 dic. (askanews) – Geolier e Alessandro Daniele, figlio di Pino Daniele e Presidente dell’omonima Fondazione, raccontano il loro primo incontro e come è nato il brano “Tutto è possibile” che da il titolo al suo quarto album fuori ovunque il 16 gennaio. Un album che si presenta già come uno dei progetti più attesi e determinanti della musica italiana negli ultimi anni.

Numeri, impatto culturale e dominio delle classifiche convergono in un’unica direzione: quella di un artista che continua a ridisegnare gli standard della musica italiana. Tutto lascia intuire che questo progetto sarà destinato a entrare nella storia, non solo per la forza di chi lo firma, ma per l’energia con cui Geolier trasforma ogni uscita in un evento nazionale.

Un progetto che dimostra che il limite non esiste e che la sua ascesa è destinata a continuare, sempre più in alto.

Il rapper napoletano ha conquistato il suo posto come una delle figure più influenti della scena urban italiana con 91 dischi di platino. 38 dischi d’oro. Figura tra le più influenti dell’intera scena urban italiana.

L’annuncio arriva dopo il successo dei primi due brani che hanno anticipato ufficialmente il quarto disco: “Fotografia”, brano interamente in napoletano che ha conquistato il 1° posto su Spotify, Apple Music e YouTube, e “081”, che dopo il dominio del precedente singolo è tornato a imporsi con forza al primo posto sulle principali piattaforme. Forte della sua credibilità in ogni registro, con questi brani ha mostrato ancora una volta quanto sia uno degli artisti più completi e riconoscibili della scena. La sua autenticità e la sua versatilità, infatti, lo rendono senza dubbio un unicum nel panorama musicale italiano.

Il nuovo lavoro promette di amplificare ancora di più ciò che Geolier rappresenta oggi: un linguaggio unico, un’identità riconoscibile e una visione che parla alla sua città ma arriva ovunque.

Ma non solo musica: anche sul fronte live, Geolier ha riscritto le regole del gioco. Nel 2026 tornerà dove tutto è iniziato: altri tre Maradona già sold out, che chiuderanno il gigantesco tour “GEOLIER STADI 2026”, insieme agli appuntamenti negli stadi di Milano San Siro e Roma Olimpico.