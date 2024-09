Geolier ospite "a sorpresa" di un evento musicale a Capri

Roma, 6 set. (askanews) - Geolier ospite d'onore a sorpresa di un evento musicale a Capri, promosso dall'amministrazione comunale, svolto sul molo Pennello di Marina Grande. Eccezionale cornice di pubblico, formata soprattutto da giovanissimi, per l'esibizione - non pubblicizzata in anticipo anche p...

Roma, 6 set. (askanews) – Geolier ospite d’onore a sorpresa di un evento musicale a Capri, promosso dall’amministrazione comunale, svolto sul molo Pennello di Marina Grande. Eccezionale cornice di pubblico, formata soprattutto da giovanissimi, per l’esibizione – non pubblicizzata in anticipo anche per evitare ressa – dell’artista napoletano Emanuele Palumbo (Geolier) preceduto da un djset con alternanza di giovani cantanti e rapper.

Il sindaco di Capri, Paolo Falco, e la sua amministrazione hanno deciso di regalare una vera e propria festa di fine estate ai giovani dell’isola e alle loro famiglie. Ingresso gratuito con pass nominativi nell’area dello spettacolo per un evento musicale con ospite d’onore: all’improvviso sul palco è spuntato Geolier che, per la gioia dei tantissimi giovani presenti, ha tenuto un concerto di quasi un’ora.