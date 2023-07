Geologi, Violo: siccità e alluvione facce stessa medaglia

Roma, 19 lug. (askanews) – “Siccità e alluvione sono due facce della stessa medaglia. Non è possibile però un’unica soluzione, servono interventi integrati. Il problema è così vasto e complesso che non bastano gli

interventi strutturali, servono anche interventi non strutturali. Pianificazione territoriale, d’emergenza e presidi territoriali. Sulla siccità parliamo ad esempio di ricarica controllata delle falde, prevista con uno specifico articolo nella conversione in legge del decreto scarsità idrica pubblicato in Gazzetta

ufficiale lo scorso giugno”.

Lo ha detto Arcangelo Francesco Violo, presidente del Consiglio Nazionale dei Geologi, commentando i risultati dell’evento “Alluvioni e siccità: due aspetti di una stessa realtà” promosso alla Camera dei Deputati.