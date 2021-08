George Clooney, terza cicogna in arrivo? La smentita

George Clooney aspetta un terzo bambino insieme a sua moglie Amal Alamuddin? La coppia ha rotto il silenzio sulla questione.

George Clooney ed Amal Alamuddin aspettano un terzo bebè? La notizia ha rapidamente fatto il giro del mondo ma è stata presto smentita da un rappresentate ufficiale della coppia.

George Clooney ed Amal Alamuddin: il terzo figlio

Nessuna cicogna in arrivo per George Clooney ed Amal Alamuddin.

Il rumor si era sparso in rete nelle ultime ore ma è stato smentito da un portavoce ufficiale della coppia di star, già genitori dei due gemelli Ella ed Alexander (nati il 6 giugno 2017). George Clooney ed Amal Alamuddin hanno sempre vissuto la loro vita privata nel massimo riserbo e non hanno mai mostrato pubblicamente i loro due bambini. Di recente il divo Hollywoodiano ha confessato un aneddoto riguardante i suoi figli, che parlerebbero perfettamente sia l’italiano che l’inglese.

“Abbiamo fatto una cosa davvero stupida”, ha dichiarato Clooney, e ancora: “A tre anni loro parlano correntemente l’italiano, ma io non parlo italiano e mia moglie non parla italiano. Quindi è davvero terribile. Li abbiamo armati di una lingua speciale. Se dico ‘ andate a mettere in ordine la vostra stanza’, loro rispondo ‘papà stranzo'”, ha dichiarato il celebre attore tra l’ilarità generale.

George Clooney e Amal Alamuddin: il matrimonio

George Clooney e sua moglia Amal si sono conosciuti nel 2014 nella villa dell’attore a Laglio. Tra i due è scoccato un vero e proprio colpo di fulmine e ben presto hanno deciso di convolare a nozze. Pur essendo due delle celebrità più famose del mondo i due hanno sempre preferito mantenere la loro vita privata dietro il massimo riserbo.

“Anche in lockdown non ho smesso di scriverle lettere e di metterle sulla sua scrivania e lei faceva lo stesso lasciandomela sotto al cuscino.

Credo profondamente nello scrivere lettere. Ne ho di Paul Newman, Walter Cronkite, Gregory Peck. Le ho incorniciate in casa mia. Un messaggio non sarebbe stato lo stesso. Forse è una cosa generazionale e non sarà più così fra vent’anni, ma per me è importante che qualcuno si sia seduto e abbia scritto una lettera”, ha dichiarato l’attore in merito al suo amore per la moglie.

George Clooney: la villa

George Clooney è da sempre un grande amante delle bellezze italiane e da anni possiede una lussuosa villa sul lago di Como dove è solito ricevere molti dei suoi famosi ospiti. Il costo della villa, secondo indiscrezioni, si aggira intorno ai 90 milioni di euro.