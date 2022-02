Georgette Polizzi incinta, l’incidente: “Ricovero immediato”

Georgette Polizzi, incinta della sua prima figlia, è stata ricoverata in ospedale dopo una caduta.

Georgette Polizzi ha avuto un brutto incidente ed è stato necessario per lei correre in ospedale a causa della bambina che porta in grembo.

Georgette Polizzi: l’incidente

Georgette Polizzi, incinta della sua prima figlia, è caduta. Dopo l’incidente l’ex volto tv si è resa conto della perdita di tracce ematiche e, preoccupata per la sua bambina, è corsa in ospedale, dove per lei è stato disposto il ricovero immediato.

Quando i medici le hanno assicurato che le condizioni della figlia fossero stabili Georgette si è tranquillizzata, e quindi ha deciso di raccontare l’accaduto ai fan:

“Prima dì entrare nella mia solita vasca ho avuto perdite ematiche e quindi la corsa in pronto soccorso. Il ricovero immediato e la paura”, ha dichiarato. Molto presto Georgette potrà fare ritorno a casa e fortunatamente le sue condizioni e quelle della sua bambina sarebbero buone.

La gravidanza

Lei e il marito Davide Tresse nei mesi scorsi hanno rivelato di essersi affidati alla procreazione assistita per realizzare il loro sogno di diventare genitori. Per i due l’arrivo della bambina sarebbe stato un vero e proprio miracolo:

“Sono mamma di una blastocisti espansa di un percorso di PMA e non me ne vergogno. Ho letto tante cose, in questi due giorni, alcune mi hanno fatto molto male.

Sappiate che è l’infertilità che avvicina una coppia a questo percorso, non la sclerosi multipla”, aveva dichiarato la Polizzi, che da alcuni anni convive con la malattia. “Questo giorno è arrivato ed io non ci credo ancora. Ho sempre sostenuto che i miracoli si avverano solo se ci credi e oggi siamo qui emozionati come due bimbi a dirvi che arriverà il nostro miracolo”, aveva ammesso più felice che mai annunciando la sua gravidanza ai fan dei social, che hanno riempito lei e il marito di messaggi di solidarietà e affetto.