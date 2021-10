Georgette Polizzi svela il nome della sua bambina

Georgette Polizzi, la 39enne ex volto di Temptation Island, in dolce attesa: ecco come si chiamerà la sua piccola.

Georgette Polizzi ha finalmente svelato il nome della sua bambina. Dall’unione tra l’ex volto di Temptation Island e di suo marito Davide Tresse nascerà la piccola Sole. Georgette attualmente ha 39 anni ed è una stilista e influencer. Recentemente, si sta divertendo a spiegare al suo cagnolino Carlo (di razza chihuahua) come comportarsi con la piccola Sole quando verrà al mondo.

Georgette Polizzi ha atteso la premorfologica

Dopo aver atteso la premorfologica, Georgette Polizzi ha annunciato ufficialmente il nome della nascitura sui social. Una bellissima notizia dopo il periodo oscuro della malattia: ricordiamo come Georgette soffre, infatti, di sclerosi multipla. Come informa Gossip.it, la piccola Sole dovrebbe nascere il 27 o il 28 marzo e sarà del segno dell’Ariete

Georgette Polizzi: il nome Sole lo ha scelto suo marito

Rivolgendosi ai follower, Georgette Polizzi spiega: “Finora l’abbiamo sempre chiamata Polly Pocket come l’avete subito soprannominata, ma il suo nome c’è sempre stato dal giorno zero. L’ha scelto il suo papà ed è un nome che deriva dal sostantivo greco e latino e indica la stella madre del sistema solare. Chi porta questo nome è allegro e sorridente, sa farsi valere nella vita lavorativa, ama le relazioni lunghe e affronta ogni situazione senza mai farsi prendere dall’ansia”.

Georgette Polizzi: “Cerco di immaginarla ogni giorno…”

Sempre sui social, Georgette Polizzi, riferendosi alla bimba che deve ancora nascere, afferma: “Cerco di immaginarla ogni giorno e quando io e il suo papà le parliamo, ci guardiamo con l’espressione di chi sa che nessun altro nome sarebbe stato meglio di questo. Ricordo ancora il giorno del transfer: era il 9 luglio e tornando a casa in autostrada c’era un sole pazzesco, e l’ho notato come non avevo mai fatto prima e infatti il suo nome sarà SOLE“.