Le autorità stanno indagando sulla morte di Brianna Long, 21 anni, uccisa da un colpo di pistola mentre stava terminando il suo turno domenica notte.

Georgia, sparatoria in un bar: morta cameriera di 21 anni

La ragazza lavorava come cameriera presso il bar The Pier a Remerton, in Georgia. Secondo il comunicato stampata diffuso dal Georgia Bureau of Investigation, il locale stava per chiudere, quando è scoppiata una sparatoria all’esterno. La polizia ha dichiarato che il conflitto a fuoco sembra essere scaturito da un’apparente lite tra avventori. Intorno alle 2:30 del mattino Brianna, che si stava preparando per tornare a casa, è stata colpita da un proiettile vagante.

La corsa in ospedale

Immediato l’arrivo dei soccorsi. La 21enne è stata trasportata d’urgenza al South Georgia Medical Center, dove è deceduta. Il GBI ha già disposto l’autopsia sulla salma. Brianna si era diplomata alla Paulding County High School nel 2020 e stava per laurearsi alla Valdosta State University in igiene dentale. All’eterno del bar si erano radunate molte persone, ma le forze dell’ordine non hanno indicato altre vittime. Per il momento non sono stati effettuati arresti e le indagini sulla sparatoria sono ancora in corso.

Il ricordo della comunità

La morte di Brianna ha scosso l’intera cittadina. Il necrologio ha descritto la ragazza come una “luce brillante nella vita di tutti coloro che hanno avuto il piacere di conoscerla“. “La sua determinazione ad avere un impatto positivo sulla vita di coloro che la circondavano era evidente in ogni aspetto della sua vita” si legge nel ricordo dei parenti. “Non c’è stato un momento divertente che non abbiamo trascorso con Brianna” ha dichiarato commosso lo zio, Kevin Long, intervistato dai giornalisti, “Faceva sempre sorridere tutti“.

Dopo la notizia della morte è stata lanciata una raccolta fondi su GoFundMe per sostenere la famiglia ed in breve tempo sono stati raccolti quasi 10mila dollari.