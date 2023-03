Georgina e Ronaldo, il dramma: "Prima della morte di nostro figlio ci sono stati tre aborti"

Georgina Rodriguez è tornata a parlare del dramma che ha investito la sua vita e quella di suo marito, Cristiano Ronaldo, quando un anno fa hanno perso uno dei due gemelli di cui erano in attesa.

Georgina Rodriguez e Ronaldo: il dramma

Il 2022 è stato un anno da dimenticare per Georgina Rodriguez e Cristiano Ronaldo che, pur avendo dato il benvenuto alla piccola Bella Esmeralda, si sono visti costretti a convivere con la straziante perdita del gemello della bambina, il piccolo Angel. Georgina ha svelato per la prima volta i retroscena del suo dramma e ha confessato che la morte del suo bambino sarebbe sopraggiunta dopo un parto difficile e una gravidanza ottenuta dopo tre aborti.

“Ogni volta che andavo dal ginecologo di notte avevo gli incubi perché ero preoccupata per la posizione in cui si sarebbero trovati, come sarebbe stato il parto, se fosse stato un taglio cesareo. Avevo molta paura ad ogni ecografia. Mi sentivo molto tesa perché avevo avuto tre precedenti aborti spontanei”, ha confessato la moglie del calciatore, che ha anche svelato le difficoltà nel dover mettere al corrente i suoi altri figli della morte del fratellino neonato.

“Non ero preparato ad accettare o riconoscere quello che mi era successo e non ero pronto a raccontarlo ai miei figli. Dato che avevo ancora la pancia, ho detto loro che Angel avrebbe aspettato ancora un po’ per nascere, finché Cris non ha detto loro che Angel era in Paradiso”, ha dichiarato la modella, che ha deciso di farsi fare un tatuaggio dedicato proprio al suo bambino.