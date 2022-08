Georgina Rodriguez, il look per il santuario di Fatima scatena la polemica: non solo l'abito, anche le foto fanno infuriare i fan.

Georgina Rodriguez è stata investita da una nuova polemica. L’influencer e moglie di Cristiano Ronaldo, in visita al santuario di Fatima, in Portogallo, ha scelto un look che per molti fan è del tutto fuori luogo.

Georgina Rodriguez: il look per Fatima

Da sempre molto credente, Georgina Rodriguez ha scelto di recarsi in visita al santuario di Fatima, situato in Portogallo. Nulla di male, d’altronde il turismo religioso è sempre esistito. A scatenare la polemica, quindi, non è stata la meta del viaggio, ma il look sfoggiato dalla moglie di Cristiano Ronaldo per entrare in chiesa. L’influencer ha scelto un abito bianco super aderente, con spacco dietro. Non solo, l’intero outifit è tutt’altro che economico.

Le polemiche su Georgina Rodriguez a Fatima

Nessun look casual per Georgina Rodriguez a Fatima, ma un bell’abito che sembra una seconda pelle. “Continua a guidare e illuminare il mio cammino, piccola Vergine“, ha scritto la signora Ronaldo a didascalia di una serie di scatti che mostrano la sua visita in chiesa. Oltre al vestito bianco super aderente, l’influencer ha sfoggiato foulard e borsa di Chanel e ciabattine azzurre firmate Hermes.

Solo gli accessori hanno un costo esorbitante: foulard e borsa rispettivamente 450 euro e 8mila euro, mentre le calzature ‘solo’ 2mila euro.

Le critiche a Georgina Rodriguez

Neanche a dirlo, i fan si sono scatenati con le critiche. Tra i commenti al post con cui Georgina ha mostrato il look per Fatima si legge: “La Chiesa è un luogo per ringraziare e pregare, non per mettersi in mostra” oppure “Pubblicità subliminale per Chanel in Chiesa” o ancora “La Chiesa non ha bisogno di telecamere“.

Tralasciando l’outfit della Rodriguez, la domanda è un’altra: c’è davvero bisogno di farsi immortalare mentre si è intenti a pregare? A prescindere dal credo, la preghiera dovrebbe essere un momento di raccoglimento. Tanto vale, a questo punto, inginocchiarsi all’interno di uno dei tanti negozi che frequenta.