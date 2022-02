Geppi Cucciari dieta: com’è dimagrita 10 chili

Geppi Cucciari ha seguito una dieta che le ha permesso di perdere fino a 10 chili. Scopriamo insieme come seguirla e quali possono essere i benefici.

Geppi Cucciari è una famosissima attrice e conduttrice televisiva e radiofonica, apprezzata dagli italiani per la sua bravura, la sua ironia e, negli ultimi tempi, anche per la sua ritrovata forma fisica. Scopriamo insieme come ha fatto a perdere 10 chili in modo sano e naturale.

Geppi Cucciari: dieta

Geppi Cucciari è sempre stata autoironica a proposito del suo aspetto fisico che, tuttavia, non ha mai trascurato. Sportiva sin da piccola, infatti, Geppi Cucciari era una giocatrice di basket professionista, sebbene poi, un infortunio al ginocchio e i suoi problemi di peso le hanno impedito di proseguire una carriera in questo settore. Attrice e conduttrice televisiva e radiofonica di talento, Geppi Cucciari deve la sua linea perfetta ad una sana alimentazione che si alterna all’esercizio fisico regolare.

La dieta di Geppi Cucciari si suddivide in due fasi. La prima fase della dieta è drastica e prevede l’abolizione dei grassi e i carboidrati ed un consumo limitato di latticini e alimenti lievitati. La seconda fase prevede la reintroduzione degli alimenti eliminati nella prima fase, dunque, un ritorno alla suo regolare regime alimentare, basato, tuttavia, su consumi moderati ed equilibrati.

Geppi Cucciari: consigli

La dieta di Geppi Cucciari che, tuttavia, è stata seguita da una nutrizionista, potrebbe essere perfetta per tutte quelle persone che hanno bisogno di perdere moltissimi chili e che, in ogni caso, godono di buona salute, dato che, almeno la prima fase della dieta, è rigidissima. Tuttavia, se da un lato, perdere peso con questa dieta è semplice, dall’altro, a dieta terminata, recuperare tutti quei chili persi può rivelarsi addirittura più semplice. Per questa ragione, Geppi Cucciari segue una dieta di mantenimento che le consente di restare in perfetta forma fisica.

L’alimentazione sana, da sola, non basta a perdere peso ed è, per questo, importante praticare esercizio fisico regolare. Geppi Cucciari ha sempre amato lo sport e, ai fini di un risultato ottimale, alterna all’alimentazione sana gli esercizi di crossfit, zumba, pilates e Tabata.

Geppi Cucciari: integratore

