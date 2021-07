Geppi Cucciari salva la tartaruga che ha mangiato plastica: “L’ho chiamata Raffaella”

Geppi Cucciari ha partecipato al salvataggio di una tartaruga marina e ha postato il video via social.

Geppi Cucciari ha postato il video del salvataggio di una tartaruga che aveva inghiottito plastica scambiandola per una medusa. L’attrice ha deciso di chiamarla Raffaella in onore della Carrà.

Geppi Cucciari: la tartaruga

Geppi Cucciari si trova in Sardegna ed è stata protagonista del salvataggio di una tartaruga che aveva inghiottito plastica scambiandola forse per una medusa.

L’attrice ha postato alcune stupende immagini del salvataggio dell’animale e ha colto l’occasione per sensibilizzare i suoi fan in merito alla questione dell’inquinamento ambientale. A seguire l’attrice ha scherzato in merito all’orientamento sessuale della tartaruga, che ha deciso di chiamare Raffaella in onore della famosa conduttrice dal caschetto biondo scomparsa lo scorso 5 luglio.

“Dove finisce la plastica che inquina il nostro mare? Spesso nell’apparato digerente di una tartaruga caretta caretta, come questa, che la scambia per una medusa e se la mangia.

Questa in particolare è stata recuperata lo scorso 25 marzo dalle reti di un pescatore professionista a Cala Finanza, poi grazie alla collaborazione”, ha dichiarato, e ancora: “Stamattina l’abbiamo liberata davanti all’isola di Tavolara. Non aveva un nome, solo un codice, e poiché le tartarughe manifestano il loro genere solo a 30 anni e quest* tartarug* ne ha solo 25, l’ho chiamata Raffaella, come l’unica, perché maschio o femmina che sia, con questo nome le/gli si spalancheranno le porte dell’amore, anche sottomarino.

Buon viaggio Raffa, dedicaci il primo rapporto sessuale, appena saprai!”.

Geppi Cucciari: gli impegni tv

Di recente Geppi Cucciari ha condotto la finale della settantacinquesima edizione del Premio Strega, vinto dallo scrittore Emanuele Trevi. Dopo l’estate l’attrice tornerà invece alla conduzione del preserale di Rai3 con Che Succ3de?

Geppi Cucciari: la vita privata

Da sempre Geppi Cucciari è particolarmente riservata per quanto riguarda la sua vita privata. La celebre conduttrice e attrice comica è stata sposata in passato con Luca Bonaccorsi, da cui si è separata nel 2016.

In seguito l’uomo ha accusato il famoso volto tv di atti persecutori nei suoi confronti: “Recentemente ha trafugato tutto quello (assai poco) che posseggo: i miei libri (che non ho mai letto), le foto di famiglia (distrutte? Anche quelle del nonno?), i pochi quadri e arredi di mio padre (quel milionario disprezzo per le altrui piccole cose…)”, avrebbe dichiarato a Oggi Luca Bonaccorsi. L’attrice non ha mai replicato pubblicamente contro il suo ex.