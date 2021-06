Geraldine Hakewill: chi è, età, fidanzato, film e vita privata dell’attrice de “I casi della giovane Miss Fisher”

Età, carriera, vita privata e alcune curiosità sull'attrice Geraldine Hakewill, protagonista della serie "I casi della giovane Miss Fisher"

L’attrice australiana Geraldine Hakewill è nota soprattutto per la serie TV “I casi della giovane Miss Fisher”, ma la sua carriera è costellata d vati successi. Scopriamo l’età, la carriera e la vita privata dell’attrive Geraldine Hakewill.

Geraldine Hakewill: la vita in breve

Geraldine Hakewill è nata a Parigi il 13 luglio del 1987, da genitori australiani che si trovavano nella capitale frnacese per lavoro. Quando Geraldine aveva 9 mesi, la famiglia si è spostata a Ginevra, in Svizzera, per poi andare in India, col fine di praticare la meditazione.

All’età di 4 anni, è ritornata in Australia, dove è poi cresciuta e si è formata nel canto, nel ballo e nella recitazione.

Geraldine Hakewill: vita privata

L’attrice è fidanzata con il collega Mark Leonard Winter, con cui è insieme dal 2011. La coppia, che ha due cani, vive dallo scoppio della pandema in un piccolo cottage a Daylesford, nella contea di Victoria, in Australia.

Geraldine Hakewill è sempre stata molto aperta sul suo problema di ansia, che ha cercato di risolvere tramite la meditazione, soprattutto grazie alla madre, insegnante di yoga.

Geraldine Hakewill: la carriera

L’attrice si è diplomata in recitazione al Western Australian Academy of Performing Arts, e ha cominciato la sua carriera nel Paese natale, ottenendo ruoli sia al cinema che in televisione, oltre a coltivare il suo talento anche in diverse rappresentazioni teatrali.

Il vero successo lo ottiene però nel 2016, quando prende parte alla serie “Wanted”, per la quale riceve una nomination ai TV Week Logie come miglior esordiente.

Nel 2019 è poi la protagonista della serie australiana “I casi della giovane Miss Fisher”, spin-off della fortunata serie “Miss Fisher – Delitti e misteri”.

Nel 2021 ha invece interpretato la Dottoressa Wells nella serie TV asutraliana “Wakefield”.

Geraldine Hakewill: la trama di “I casi della giovane Miss Fisher”

Ambientato a Melbourne negli anni ’60, “I casi della giovane Miss Fisher” vede come protagonista Peregrine Fisher, e ruota intorno alla sua vita privata e a quella professionale. Peregrine è figlia della sorellastra di Phryne, la protagonista di “Miss Fisher – Delitti e misteri”.

Peregrine eredita una fortuna nel momento in cui sua zia Phryne, che non ha mai conosciuto, scompare durante una sua missione in Nuova Guinea. La giovane allora decide di seguire le orme della famosa zia, e si mette in testa di diventare un detective privato di livello mondiale, ed entra a far parte nel “Club delle Avventurose”, di cui era membro anche la nota zia.