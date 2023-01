Gerard Piqué ha già un'altra? La vendetta di Shakira colpisce ancora

Secondo rumor diventati sempre più insistenti Gerard Piqué avrebbe tradito Clara Chìa Marti (la donna con cui ha tradito sua moglie, Shakira) con l’avvocatessa che si sarebbe occupata delle sue pratiche di divorzio dalla celebre cantante.

Gerard Piqué: il tradimento

Dopo la canzone-scandalo della sua ormai ex moglie, Shakira, sembra che Gerard Piqué sia stato travolto da un nuovo e clamoroso scandalo: secondo la stampa spagnola il calciatore avrebbe una liaison in corso con l’avvocato divorzista Julia Puig Gali, che tra le altre cose si è personalmente occupata delle pratiche di divorzio tra il calciatore e la madre dei suoi due figli.

La donna è stata travolta da una marea di insulti e di attenzioni via social in queste ore e, per questo, avrebbe deciso di cancellare il suo profilo.

Al momento Gerard Piqué non ha rotto il silenzio sulla questione, ma i media internazionali hanno riportato la notizia del tradimento (questa volta ai danni di Clara Chia Marti, la ragazza con cui aveva tradito sua moglie, Shakira).

La canzone

Nei giorni scorsi Shakira ha destato scalpore in tutto il mondo a causa dell’uscita del suo ultimo singolo, dedicato proprio alla questione del tradimento e alla sua separazione da Gerard Piqué.

Nella canzone alla cantante si sente dire: “Quando avevo bisogno di te hai dato la tua versione peggiore (il riferimento è al momento in cui è avvenuta la rottura, quando il padre di Shakira stava male, ndr)… Questo pane ti mortifica, ora mastica e ingoia.

Un lupo come me non sta con tipi come te. Rispetto a te sono cresciuta, ecco perché ora stai con una uguale a te”, e ancora: “Hai sostituito una Ferrari con una Twingo e un Rolex con un Casio… Tanto che dici di essere un campione e quando avevo bisogno di te, hai dato la tua versione peggiore…”.