Gerini e Giallini al cinema in coppia: Oggi anche l'amore si butta via

Roma, 8 gen. (askanews) – Tre coppie, di età diverse, alle prese con uno stop nelle loro relazioni sentimentali. Succede nella commedia “Prendiamoci una pausa”, diretta Christian Marazziti, nei cinema dal 15 gennaio. Claudia Gerini e Marco Giallini interpretano una coppia sposata da trent’anni, in cui lei ha bisogno di ritrovarsi. Fabio Volo è il 40enne fragile, un po’ insicuro, che viene lasciato dalla volitiva Ilenia Pastorelli.

E poi c’è la ventenne, Aurora Giovinazzo, fluida, in cerca di identità, tra social e realtà.

L’impressione è che oggi chi ha più di 50 anni viva le storie d’amore in maniera molto diversa da chi è più giovane, forse più confuso, o più libero. “Adesso c’è un consumismo anche nell’amore, no? Non va bene? Next, passiamo oltre. No, invece, si vuole riparare se ci sono delle piccole fessure che si sono aperte, crepe che si sono aperte nella relazione. E dopo tanto tempo prendersi degli spazi per ritrovare anche chi sei al di fuori della coppia” ha detto Claudia Gerini.

Marco Giallini ha ironizzato: “Perché non c’è più la voglia di riparare nulla, no? Si butta via tutto, ha detto una cosa bellissima. Il rapporto lo stesso, alla prima.. io vedo i ragazzi, i giovani, due figli, un figlio, tre figli, non vorrei fare la retorica spicciola, però se ad una gli si rompe un tacco, è capace che la lasciano, capito?”.

“Però se c’è la sostanza, se c’è un grande amore, se c’è veramente la qualità. Se non c’è la qualità che ripari? Giusto?” ha concluso Gerini.