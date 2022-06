Durante una gita, in Germania, 107 studenti e insegnanti sono rimasti bloccati su una montagna e sono stati salvati con gli elicotteri.

Germania, 107 studenti e insegnanti bloccati su una montagna: salvati con gli elicotteri

107 persone, tra studenti e insegnanti tedeschi, stavano partecipando ad un viaggio d’istruzione in Austria. Seguendo una strada vista su internet, sono finiti su una montagna e sono rimasti bloccati. A farlo sapere è stata la polizia del Vorarlberg, sottolineando che per riuscire a riportarli in salvo sono stati coinvolti ben 60 soccorritori. L’operazione è avvenuta ieri sera, 7 giugno, e studenti e insegnanti sono stati messi in salvo con gli elicotteri.

Il percorso scelto su internet

Il gruppo proveniva da Ludwigshafen ed è rimasto bloccato sulla montagna del Walmendingerhorn. Un insegnante aveva scelto il percorso dopo aver letto su Internet che si sarebbe trattato di una “classica passeggiata pomeridiana“. La via, in realtà, è in parte sospesa e prevede tratti di arrampicata. Ci vuole molta esperienza per affrontarla, come riportato dalla polizia. Un altro insegnante ha deciso di tornare indietro con gli studenti, ma due di loro si sono feriti per cui ha chiamato i soccorsi.

La polizia ha spiegato che 99 studenti, tra i 12 e i 14 anni, con 8 insegnanti, sono stati salvati con gli elicotteri.