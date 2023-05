Germania, 5 uomini condannati per il furto del 2019 al castello di Dresda

Finisce con la resa dei conti alla giustizia l’avventura criminale degli “uomini d’oro” della Germania, in 5 sono stati condannati per il furto del 2019 al castello di Dresda. All’epoca gli imputati si erano introdotti nel museo da una finestra ed avevano rubato gioielli per 113 milioni. La condanna è arrivata nella giornata di oggi, martedì 16 maggio, e in ordine a quel clamoroso colpo messo a segno nel novembre del 2019 nel Castello di Dresda, in Germania.

Condannati per il furto al castello di Dresda

Con quel blitz criminale erano stati rubati tre set di gioielli della collezione Volte Verdi. Si tratta di monili del XVIII secolo, per un valore stimato in 113 milioni di euro. I media fanno sapere che la più parte del bottino venne recuperata dopo accurato indagini di polizia. Da quanto si apprende i ladri si erano introdotti nel museo da una finestra, non prima di aver disinnescato i sistemi di sicurezza ed appiccando anche un piccolo incendio.

Le indagini sul clan berlinese dei Remmo

Ma chi sono i condannati? Sono tutti appartenenti alla famiglia Remmo, un gruppo criminale con base a Berlino. Vennero arrestati nel settembre del 2021 dopo mesi di indagini e i media tedeschi fanno sapere che un sesto membro del gruppo è stato assolto perché aveva un alibi per il giorno in cui era stato commesso il furto. Le pene inflitte vanno da un minimo di tre a un massimo di sei anni.