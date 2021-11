Germania, a Carnevale di Colonia ammessi solo vaccinati o guariti

Roma, 11 nov. (askanews) – Si è aperta ufficialmente alle 11.11 dell’11-11, come da tradizione, la stagione del Carnevale di Colonia, tra gli eventi più attesi della città renana, nell’ovest della Germania. Mentre i contagi di coronavirus sono in forte aumento nel paese, ai festeggiamenti sono ammessi solo vaccinati o guariti. Nelle immagini di France Presse i controlli alle transenne per i partecipanti.