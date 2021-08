Germania, Armin Laschet si candida a cancelleria tirando di boxe

Francoforte, 11 ago. (askanews) – Il candidato conservatore Armin Laschet ha lanciato la sua candidatura alla cancelleria tedesca per succedere ad Angela Merkel con una “dimostrazione muscolare”. Il sessantenne a Francoforte ha visitato una palestra di boxe ed è salito sul ring incrociando i guantoni con un atleta locale, poi si è messo a parlare con i giovani che frequentano i corsi di pugilato.

Il gradimento per il candidato cancelliere della Cdu/Csu è in forte calo, dopo la pessima gestione dell’alluvione che a fine luglio ha colpito la Germania.

Per questo ora punta a un’operazione simpatia per cercare un contatto con l’elettorato più giovane. Un’immagine da presunto “macho”, che però potrebbe non piacere.

Le elezioni federali si terranno il 26 settembre e dopo 16 anni alla guida del paese, Angela Merkel ha deciso di non ricandidarsi.