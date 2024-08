Germania: attacco con coltello a Solingen, tre vittime e 8 feriti

Solingen, 23 ago. (askanews) - Attimi di terrore alla festa per il 650esimo anniversario della città di Solingen in Germania, un uomo armato di coltello ha colpito diversi passanti durante la festa nella città del Nordreno-Vestfalia. Le vittime, che sarebbero state scelte a caso tra la folla, sono...

Solingen, 23 ago. (askanews) – Attimi di terrore alla festa per il 650esimo anniversario della città di Solingen in Germania, un uomo armato di coltello ha colpito diversi passanti durante la festa nella città del Nordreno-Vestfalia. Le vittime, che sarebbero state scelte a caso tra la folla, sono tre (due uomini e una donna) mentre sono otto feriti di cui 5 sono gravi. L’attentatore, che secondo alcuni testimoni aveva tratti somatici arabi è riuscito a fuggire. E’ scattata la caccia all’uomo. Sul posto sono intervenuti decine da agenti con mezzi speciali e un elicottero per sorvolare la zona alla ricerca dell’autore dell’attacco.

“Dal nulla qualcuno ha accoltellato indiscriminatamente delle persone e le ha uccise. Perché?, nessuno di noi sa il perchè. Non possiamo dire nulla su questa persona, sul movente, non sappiamo nemmeno chi l’ha fatto. Ha detto Herbert Reul, ministro degli Interni del Land Renania Settentrionale-Vestfalia

L’attacco è avvenuto a Fonhof, una piazza del centro città. La festa è stata interrotta.