Germania, attacco con coltello in un parco: 2 morti, uno è un bambino

Roma, 22 gen. (askanews) – Due morti, tra cui un bambino. È il bilancio dell’attacco con un coltello in un parco di Aschaffenburg, in Baviera. “Sono morte due persone. Un uomo di 41 anni e un bambino di due anni. Poco dopo, le forze di polizia sono riuscite ad arrestare un sospetto che stava fuggendo. Ora possiamo dire con certezza che si tratta di un cittadino afghano di 28 anni. Ora è sotto la custodia della polizia. Abbiamo anche due feriti gravi che vengono curati in ospedale” ha detto Maximilian Basser, portavoce della polizia.

Il sospetto è stato arrestato nei pressi del parco, che è stato evacuato, l’accesso all’area è stato bloccato. Negli ultimi mesi la Germania è stata scossa da diversi attacchi con coltello, come quello di Solingen, nell’Ovest del Paese, a fine agosto in cui sono morte tre persone durante una festa. Il tema della sicurezza è al centro della campagna elettorale per le elezioni del 23 febbraio.