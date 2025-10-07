Germania, Baviera pianifica riforme per abbattere i droni

Monaco, 7 ott. (askanews) – Il presidente bavarese Markus Soeder ha dichiarato che discuterà le riforme per rendere più facile per la polizia abbattere i droni che minacciano le infrastrutture critiche nel Land sud-orientale della Germania, dopo che la scorsa settimana Monaco di Baviera è stata interessata da una corposa presenza di droni non meglio identificati nei cieli, che hanno portato a un’interruzione del traffico aereo con un impatto su oltre 6.500 passeggeri.

“Niente ansia, niente attese, ma conseguenze. Sparare invece di aspettare, questa deve essere la conseguenza. La protezione della popolazione, la protezione delle infrastrutture e la protezione del nostro territorio hanno la priorità assoluta, quindi non ci sono compromessi errati in questo senso”, ha dichiarato Soder.

La Germania, in ambito NATO uno dei principali sostenitori dell’Ucraina nella reazione contro l’aggressione della Russia, ha segnalato diversi avvistamenti di droni quest’anno.

“L’obiettivo è riconoscere i droni, essere in grado di valutare se sono innocui o rappresentano effettivamente una minaccia, e neutralizzarli. Neutralizzare può significare prenderne il controllo, neutralizzare può comportare la cattura o semplicemente l’abbattimento”, ha aggiunto.

Gli avvistamenti di droni in Danimarca e le incursioni aeree di alto profilo in Estonia e Polonia hanno aumentato i timori che l’attacco russo all’Ucraina possa estendersi oltre i confini europei. Secondo Joachim Herrmann, ministro degli Interni bavarese ora i droni potranno essere abbattuti.

“Quando abbiamo inizialmente creato la base giuridica per l’utilizzo di questi droni da parte della polizia, abbiamo incluso esplicitamente una disposizione che stabiliva che i droni non sarebbero stati armati, al fine di facilitarne l’accettazione da parte del pubblico. Questo divieto di armare i droni viene ora rimosso dalla legislazione, aprendo così la possibilità che vengano utilizzati, se necessario, per ingaggiare o neutralizzare direttamente altri droni”, ha detto Herrmann.

La Germania è in stato di massima allerta, affermando che uno sciame di droni ha sorvolato il Paese la scorsa settimana, anche su siti militari e industriali. Anche la Danimarca ha lanciato l’allarme, con il Primo Ministro Mette Frederiksen che la scorsa settimana ha ribadito che solo un Paese “rappresenta una minaccia per la sicurezza dell’Europa, e questo è la Russia”.