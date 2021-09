Germania: Benifei, 'risultato eccezionale per la socialdemocrazia tedesca'

Ropma, 27 set. (Adnkronos) – "Dalle urne un risultato eccezionale per la socialdemocrazia tedesca e per un politico di grande spessore come Olaf Scholz. Vince la politica, vince una nuova generazione di candidati parlamentari che strappa i collegi alla destra, vince un partito con un programma progressista chiaro e con un frontman pragmatico e solido, perdono l’antipartitismo e il populismo".

Così in un post su facebook Brando Benifei, capodelegazione del Partito democratico al Parlamento europeo.

"La formazione di una nuova coalizione di governo a guida Spd e i suoi equilibri saranno decisivi anche per il futuro dell’Europa. C’è molto su cui riflettere guardando a tutto questo dall’Italia, ma oggi lasciatemi soltanto dire: complimenti compagni, e grazie".