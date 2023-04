Germania, bimba di 10 anni trovata morta in un orfanotrofio: 11enne sospettato di omicidio

Germania, bimba di 10 anni trovata morta in un orfanotrofio: 11enne sospettat...

Una tragedia si è consumata in un istituto per minori in Baviera: i sospetti dell'omicidio ricadono su un ragazzino di 11 anni.

Una bambina, la cui vita è stata spezzata a soli 10 anni, è stata trovata morta all’interno di un orfanotrofio nella mattinata di martedì 4 aprile. Il dramma si è consumato a Wunsiedel, in Baviera. Non sono chiare le circostanze legate al decesso della piccola, ma i sospetti ricadrebbero su un ragazzino di 11 anni: la giovanissima età del fanciullo non lo rende tuttavia imputabile.

Bimba trovata morta in orfanotrofio: sospetti ricadono su 11enne

Stando a quanto riportano le testate estere, il corpo della piccola è stato rinvenuto nella sua camera sita nell’orfanotrofio che la ospitava. La polizia locale e i procuratori hanno fatto sapere in una nota congiunta che le prove raccolte sulla scena del crimine “hanno indicato il coinvolgimento di un ragazzino di 11 anni” che dimorava nella stessa struttura.

Il ministro bavarese Herrmann: “Importante chiarire le circostanze di questa tragedia”

Nel frattempo il ministro dell’interno della Bavaria, Joachim Herrmann ha lodato gli investigatori per aver identificato il sospetto nel giro di così poco tempo: “Ciò che è importante è chiarire le esatte circostanze di questa tragedia”, ha dichiarato quest’ultimo. L’orfanotrofio accoglie circa 90 ospiti, tra bambini e adolescenti. In un comunicato la struttura ha dichiarato che si è detta scossa profondamente per la morte della bambina.