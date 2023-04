Germania, bimba morta in istituto: sospetti su 11enne

Monaco, 7 apr. (Adnkronos/Dpa) - Un bambino di 11 anni è sospettato dell'omicidio di una bambina di dieci, trovata morta questa settimana in un istituto per minori a Wunsiedel, in Baviera. Il risultato degli esami forensi "punta al coinvolgimento di un undicenne dello stesso istitut...

Monaco, 7 apr. (Adnkronos/Dpa) – Un bambino di 11 anni è sospettato dell'omicidio di una bambina di dieci, trovata morta questa settimana in un istituto per minori a Wunsiedel, in Baviera. Il risultato degli esami forensi "punta al coinvolgimento di un undicenne dello stesso istituto", hanno annunciato oggi la polizia e la procura. "Dato che l'undicenne non è in età punibile, è stato posto in una struttura sicura come misura preventiva", hanno aggiunto gli inquirenti.

L'omicidio è avvenuto in un istituto per minori che ospita 90 bambini e ragazzi fra i 3 e i 19 anni, affidati ad un personale di 90 persone. Il corpo della vittima è stato trovato martedì. La procura ha confermato ieri che si è trattato di un omicidio. Il ministro bavarese dell'Interno, Joachim Herrmann, ha ringraziato gli inquirenti per il loro "meticoloso" lavoro e sottolineato che il loro prossimo compito sarà "chiarire l'esatto background di questo orribile atto".

La vicenda avviene a meno di un mese da un altro delitto fra minori che ha scioccato la Germania, l'omicidio di una dodicenne da parte di due coetanee avvenuto a metà marzo vicino Coblenza.