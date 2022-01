Germania, cancelliere Scholz sulla sparatoria: mi spezza il cuore

Roma, 24 gen. (askanews) – “Mi spezza il cuore apprendere una simile notizia. Le mie condoglianze ai parenti e alle vittime e naturalmente agli studenti e alle studentesse dell’Università di Heidelberg”: lo ha dichiarato il cancelliere tedesco Olaf Scholz, dopo la sparatoria avvenuta in un’aula magna dell’Università di Heidelberg, che ha provocato due morti – una giovane donna deceduta in ospedale per le ferite riportate e l’aggressore che si è suicidato, e tre feriti.