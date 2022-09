Berlino, 4 set. (Adnkronos/Dpa) – I partiti che compongono la coalizione al governo in Germania hanno concordato un piano di sostegno per oltre 65 miliardi di euro contro il caro vita. In Germania, come in molti altri Paesi europei, il potere d'acquisto della popolazione si sta riducendo a causa dei prezzi dell'energia alle stelle e dell'impennata dell'inflazione.