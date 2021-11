Germania, Dario Lettieri morto a 52 anni: ha avuto un incidente stradale

Tragedia in Germania: un 52enne italiano ha perso la vita in seguito ad un incidente stradale.Si era trasferito da anni con la sua famiglia

Si è consumata una tragedia in Germania, dove un uomo di 52 anni ha perso la vita in seguito ad un incidente stradale. Era un italiano che viveva lì da diversi anni.

Germania, 52enne morto in un incidente stradale

Si tratta di Dario Lettieri, 52 anni, da tempo trasferitosi all’estero con la sua famiglia.

La tragedia si è consumata in Germania dove, a causa di un drammatico incidente stradale, l’uomo ha perso la vita sul colpo. Tutta la comunità cilentana di Rofrano, città natale di Dario e della sua famiglia, piange la sua scomparsa.

Germania, 52enne morto: le dinamiche dell’incidente mortale

È successo tutto nella mattinata di lunedì 22 novembre: Dario era alla guida della sua Fiat e si stava recando al lavoro, come suo solito fare a quell’ora.

Improvvisamente, si è schiantato contro un’altra vettura lungo la strada tra Niedernberg e Aschaffenburg. L’impatto è stato violentissimo e le sue condizioni sono apparse subito gravi. Per Lettieri, purtroppo, non c’è stato nulla da fare: è morto sul colpo.

Germania, 52enne morto: le indagini

Dopo l’incidente, si sono recate subito sul posto le Forze dell’Ordine tedesche per verificare l’accaduto. Come detto, il povero Dario non ce l’ha fatta, mentre l’altro conducente coinvolto – a bordo di una Bmw – ha riportato solo qualche lieve ferita.

Su dinamica e responsabilità del sinistro sono in corso le indagini della Polizia di Obernburg.