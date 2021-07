Germania: De Petris, 'terribile tragedia, moltiplicare sforzi su transizione ecologica'

Roma, 16 lug. (Adnkronos) – “Esprimo profonda e commossa solidarietà a tutta la Germania e ai cittadini tedeschi colpiti da un terribile tragedia. Quella che si è abbattuta sulla Germania mietendo decine di vite è una catastrofe climatica che rivela quanto vicino sia il punto di non ritorno”.

Lo afferma la capogruppo di LeU al Senato Loredana De Petris.

“Di cosa c'è ancora bisogno – prosegue la presidente De Petris – per aprire gli occhi e capire che la lotta contro i cambiamenti climatici sono oggi per tutto il pianeta l'emergenza principale e la minaccia più tremenda? Abbiamo assistito solo nelle ultime settimane all'ondata di caldo in Canada che ha ucciso moltissime persone e ha danneggiato l'intero ecosistema. Negli Usa la costa del Pacifico si trova nelle stesse condizioni.

La Germania è stata colpita da questa alluvione tanto improvvisa da non permettere alcuna protezione e che ha provocato oltre 100 vittime già accertate e più di mille dispersi”.

“Bisogna muoversi subito, con drasticità e determinazione massime. Bisogna moltiplicare gli sforzi per ridurre le emissioni, accelerare la transizione ecologica che deve procedere con ben altra velocità se vogliamo evitare il disastro”, conclude la capogruppo di LeU.