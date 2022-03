Germania: debito pubblico raggiunge massimo storico a 2300 mld nel 2021

Wiesbaden, 30 mar. (Adnkronos) – Il debito pubblico della Germania ha raggiunto il massimo storico di 2.300 miliardi di euro alla fine del 2021. Il debito del bilancio pubblico complessivo (Federazione, Lander, comuni e associazioni di comuni, fondi di previdenza sociale, compresi tutti i bilanci extra) nei confronti del settore non pubblico ammontava a 2.319,8 miliardi di euro alla fine del 2021.

Sulla base di risultati provvisori, l'Ufficio Federale di Statistica Destatis riporta anche che il relativo debito pro capite era di 27.906 euro. Il settore non pubblico comprende gli istituti di credito e il restante settore nazionale e non nazionale, per esempio le imprese private in Germania e all'estero.