Germania, due giovani agenti uccisi durante un controllo stradale

Kusel (Germania), 31 gen. (askanews) – In Germania due agenti di polizia, un uomo e una donna, sono stati uccisi durante un normale controllo stradale intorno alle 4 del mattino su una strada vicino a Kusel, nello stato tedesco della Renania-Palatinato. Vasta l’operazione messa in piedi per cercare gli assassini che, secondo la polizia, sono in fuga in direzione Sud-Ovest.

I due agenti sono stati uccisi a colpi d’arma da fuoco.

Non si conoscono ancora le motivazioni del delitto ma la polizia ha esortato gli automobilisti a non prendere a bordo autostoppisti.

Secondo il sito del quotidiano Bild, gli agenti, di 24 e 29

anni, hanno inviato un messaggio radio poco prima di essere

uccisi dicendo di aver fermato un veicolo sospetto con selvaggina morta nel bagagliaio.