Germania: fatturato servizi alloggio e ristorazione -2,7% a febbraio

Wiesbaden, 19 apr. (Adnkronos) – A febbraio 2023, il fatturato dei servizi di alloggio e ristorazione, corretto per il calendario e destagionalizzato, in Germania è diminuito del 2,7% in termini reali e del 2,3% in termini nominali rispetto a gennaio 2023. Sulla base dei risultati provvisori, l'Ufficio Federale di Statistica Destatis riporta anche che il fatturato dei servizi di alloggio e ristorazione nel febbraio 2023 (in termini reali e dopo l'aggiustamento per le fluttuazioni di calendario e stagionali) è stato superiore del 12,8% rispetto al febbraio 2022. Tuttavia, è stato inferiore del 15,2% al livello di febbraio 2019, il mese corrispondente prima dello scoppio della pandemia di Covid-19 in Germania.