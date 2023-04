Germania, fermato furgone con pipistrelli fritti e pesce non refrigerato: disposta custodia cautelare per 31enne di origini ivoriane

Ennesimo traffico di alimenti illegali. L’ultima scoperta in Germania: un furgone proveniente dal Belgio è stato fermato dalla polizia tedesca con a bordo pipistrelli fritti e pesce non refrigerato. Disposta custodia cautelare per il conducente del veicolo.

I dettagli del traffico

Per l’esattezza: migliaia di pipistrelli fritti erano nascosti sotto quasi una tonnellata di pesce non refrigerato. Il furgone incriminato è arrivato in Germania dal Belgio ed è stato fermato a un’uscita autostradale alla periferia della città di confine di Aquisgrana. Per l’uomo alla guida, un 31enne italiano di origini ivoriane, è stato già disposto il rimpatrio, intanto resta in custodia: questa la decisione della Corte di Aquisgrana.

Il 31enne di origini ivoriane alla guida

A confermare i sospetti degli agenti della polizia, un veterinario dell’ufficio locale per la tutela dei consumatori inviato sul posto che ha immediatamente ordinato il sequestro del carico. Sequestrato il furgone che, tra l’altro, non era coperto da assicurazione. Il 31enne di origini ivoriane è stato denunciato per infrazioni del codice della strada e ingresso non autorizzato (è entrato nel Paese senza documenti né patente di guida). Non è finita qui: sempre lui dovrà affrontare a breve un procedimento amministrativo per violazione delle norme sull’igiene alimentare.