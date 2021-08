Germania, forte tempesta: presunto tornado si abbatte sul distretto settentrionale

Una tempesta ha distrutto gran parte della Germania, nella regione della Frisia orientale. Gli esperti pensano che potrebbe essere stato un tornado.

Una tempesta ha distrutto gran parte della Germania, nella regione della Frisia orientale. Gli esperti pensano che potrebbe essere stato un tornado. Sono state distrutte più di 50 abitazioni durante la tempesta.

Germania: la tempesta

Nella serata di lunedì 16 agosto, una tempesta ha lasciato una vera e propria scia di devastazione in Germania. Ha portato via i tetti delle case, ribaltato veicoli e abbattuto alberi in un comune nella regione della Frisia Orientale, o Ostfriesland, dello stato tedesco nordoccidentale della Bassa Sassonia. Sono stati momenti di grande paura e di grande allarme, ma fortunatamente nessuno è rimasto ferito durante la tempesta. Il maltempo ha colpito soprattutto il comune di Grossheide, nel distretto di Aurich.

I vigili del fuoco locali hanno dichiarato che sono state danneggiate più di 50 abitazioni, cinque delle quali sono state rese temporaneamente agibili. Anche diversi allacciamenti di gas, acqua ed elettricità sono stati danneggiati dalla caduta degli alberi.

Germania: presunto tornado

Un portavoce dei vigili del fuoco ha descritto la potenza di questa tempesta come “senza precedenti” in quella regione e l’ha definita “simile ad un tornado“. Potrebbe esserci proprio un presunto tornado dietro a questa devastazione.

“Era puro caos che doveva essere chiarito” ha dichiarato Manuel Goldstein, nella giornata di martedì 17 agosto. Un portavoce del servizio meteorologico tedesco ha dichiarato all’agenzia di stampa che era “plausibile” che si fosse realmente verificato un tornado, ma devono ancora verificarlo con certezza. Gli scienziati hanno affermato che il riscaldamento globale sta aumentando notevolmente la possibilità di eventi meteorologici estremi, che potrebbero verificarsi nelle regioni di tutto il mondo.

Germania, ancora danni per il meteo

Solo un mese fa la Germania è stata colpita dalla maxi tempesta Bernd, che ha lasciato dietro di sé tantissime vittime e altrettanti dispersi. Ci sono stati anche tantissimi feriti e tantissime persone sfollate. Questa tempesta ha colpito la parte Ovest della Germania ed è stata definita una “gigantesca catastrofe”. La tempesta ha coinvolto anche altri paesi, come il Belgio e l’Austria, lasciando una scia di totale devastazione. A distanza di un mese la Germania deve fare nuovamente i conti con un’altra tempesta, che ha portato numerosi danni, anche se sper fortuna non ci sono vittime, dispersi o feriti.