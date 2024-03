Germania, fuga di dati su Russia e Ucraina in call tra ufficiali dell'Aviazione

Berlino, 5 mar. (askanews) – I sistemi di comunicazione militari tedeschi non sono stati violati. Lo ha dichiarato il ministro della Difesa, Boris Pistorius, commentando la registrazione audio di una conversazione tra alti ufficiali militari tedeschi su temi di sicurezza riguardanti Russia e Ucraina.

“La ragione per cui la telefonata tra gli ufficiali dell’Aviazione è stata registrata è un errore individuale – ha detto Pistorius in una conferenza stampa – non tutti i partecipanti hanno seguito la procedura di connessione sicura come prescritto. Secondo le nostre informazioni, il partecipante connesso da Singapore ha avuto una fuga di dati; era connesso tramite una connessione non autorizzata,

praticamente una connessione aperta”.

Il ministro ha confermato che la conversazione trapelata è stata condotta su una versione della piattaforma online WebEx certificata dal Ministero della Difesa per le trattative riservate, aggiungendo che i suoi server si trovano in Germania.

Pistorius ha definito l’accaduto “un errore molto grave” e ha dichiarato di aver firmato un decreto per un controllo disciplinare preliminare di tutti i partecipanti alla conversazione.