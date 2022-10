Germania: Ifo, 'più aziende tedesche prevedono di aumentare prezzi'

Monaco di Baviera, 5 ott. (Adnkronos) – Secondo l'ultimo sondaggio dell'Istituto ifo, un numero maggiore di aziende tedesche prevede di aumentare i prezzi rispetto al mese precedente. Per l'economia nel suo complesso, le aspettative sui prezzi per i prossimi mesi si sono attestate a 53,5 punti a settembre, in aumento rispetto ai 48,1 punti di agosto.

Per i prodotti alimentari, l'indicatore si è attestato a 100 punti, rispetto ai 96,9 punti di agosto. "Purtroppo, questo significa probabilmente che l'ondata di inflazione non sta per placarsi", afferma Timo Wollmershauser, responsabile delle previsioni dell'Ifo. "Soprattutto per quanto riguarda il gas e l'elettricità, la pipeline dei prezzi non è ancora esaurita".

Nel commercio, le aziende che prevedono di aumentare i prezzi sono, in particolare, i venditori di articoli di farmacia (92,3 punti), di fiori, piante e prodotti per animali (89,6 punti), di giocattoli (89,0 punti), di biciclette (84,4 punti) e di articoli di cancelleria (83,8 punti).

Nel settore manifatturiero, i primi posti sono occupati dai produttori di abbigliamento (83,5 punti), di vetro, ceramica e gres (77,3 punti), di apparecchiature elettriche (75,5 punti) e dalle aziende di stampa (70,3 punti). I numeri sono molto alti anche nel settore alberghiero (87,4 punti), nei servizi alle costruzioni (78,0 punti) e tra gli hotel (62,4 punti).

I punti relativi alle aspettative di prezzo ifo indicano la percentuale di aziende che intendono aumentare i prezzi a conti fatti.

Il saldo si ottiene sottraendo la percentuale di aziende che intendono abbassare i prezzi dalla percentuale di quelle che intendono aumentarli. Se tutte le aziende intervistate intendessero aumentare i prezzi, il saldo sarebbe più 100 punti. Se tutte le aziende volessero abbassare i prezzi, il saldo sarebbe meno 100. Il saldo è stato destagionalizzato. L'Istituto ifo non chiede l'ammontare della variazione di prezzo prevista.